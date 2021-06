Ex-governador do Amapá, Capiberibe deve ser ‘pedra no sapato’ nas pretensões políticas de Alcolumbre em 2022

A interlocutores, João Capiberibe (PSB), um dos candidatos com maior densidade eleitoral do Estado e nome forte do campo progressista, admitiu que deverá voltar a concorrer à única vaga disponível para o Amapá ao Senado em 2022 edit

247 - O ex-governador do Amapá João Capiberibe (PSB) deverá ser a ‘pedra no sapato’ nas pretensões políticas do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP). A interlocutores, Capiberibe, um dos candidatos com maior densidade eleitoral do Estado e nome forte do campo progressista, admitiu que deverá voltar a concorrer à única vaga disponível para o Amapá ao Senado em 2022, mobilizando a bancada amapaense, que hoje quer distância de Davi.

Isso porque a promessa chega em um momento difícil para o ex-presidente da Casa Legislativa. Além de inviabilizar a eleição de um de seus correligionários ao Senado, a movimentação promete atrapalhar as pretensões de Davi de assumir o governo do Amapá.

Fora da presidência da Casa, após ter atuado como líder informal do governo Bolsonaro, Davi Alcolumbre tem amargado o desprezo de antigos interlocutores e sofrido para manter sua influência mesmo em seu Estado depois de quebrar promessas orçamentárias que fez nos últimos meses de seu mandato.

Muitos por lá dizem que ele foi ‘apagado pelo Apagão’, aquele que atingiu o Amapá por quase um mês no ano passado , e que continua causando prejuízos, depois de o Estado registrar o quinto blecaute no último dia 17 de junho – exatamente no momento em que o Senado Federal iniciava as discussões sobre a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. No meio da crise energética, a MP foi aprovada na noite seguinte, dia 18.

A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico da América Latina e responsável por cerca de 40% da transmissão de energia e de 30% da geração de energia do país.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.