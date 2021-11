Ex-juiz parcial e suspeito, sem traquejo político e ligado ao bolsonarismo, Moro é repudiado por lideranças políticas

Apoie o 247

247 - Dirigentes de partidos de diferentes setores políticos mantêm um discurso cético sobre o ex-juiz Sergio Moro, condenado como parcial e suspeito pelo STF.

Nos últimos dias, Moro tem aparecido na mídia e feito articulações políticas, despertando críticas.

A impressão geral nos meios políticos é que Moro não decolará. Uns argumentam que ele não tem traquejo, outros consideram que a Vaza Jato deixou explícitas as violações da lei quando era juiz. Moro também é considerado um sucedâneo de Jair Bolsonaro.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, diz que o ex-juiz não passa de filial do Bolsonaro e encabeça uma candidatura vulnerável de um partido fraco, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A coluna destaca também que lideranças do PT citam pesquisa do Vox Populi divulgada na semana passada que mostra Moro com baixa intenção de votos e fortemente identificado com Bolsonaro.

A colina cita a presidente do PT, Gleisi Hoffmann: "Moro não está se filiando a um partido político por opção, mas porque perdeu a boca rica, ilegal e vergonhosa que tinha arranjado no escritório que trabalha para a Odebrecht. O emprego de candidato é o que ele tinha à mão neste momento", diz a deputada.

Nos partidos de centro, lideranças dizem que as pesquisas internas não mostram crescimento das intenções de voto em Moro desde que ele começou a se apresentar como candidato.

