Ex-juiz parcial Moro descobre que Bolsonaro mente

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), buscando ser candidato da terceira via, afirmou que Jair Bolsonaro mente, nas redes sociais, nesta segunda-feira, 10. Moro descobriu agora o que todo mundo na política sabia, ou apenas omitia quando era ministro da Justiça do governo que elegeu com a fraude que tirou o ex-presidente Lula (PT) das eleições.

Mantendo sua política canalha, que é a política da terceira via no geral, Moro comparou Bolsonaro a Lula. “Assim como Lula, Bolsonaro mente”, afirmou. No entanto, o mentiroso é Moro que participou de uma conspiração para prender o ex-presidente de forma ilegal e com o apoio de órgãos estrangeiros, como o FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos).

Sobre Bolsonaro, Moro disse que “nada do que ele fala deve ser levado a sério”. “Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da Presidência”, escreveu nas redes sociais.

Mais cedo, Bolsonaro disse que Moro “achava que era dono do Ministério da Justiça” e afirmou que o ex-juiz da Lava Jato e então ministro disse que aceitaria ceder na indicação do diretor-geral da Polícia Federal para futuramente ser indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

