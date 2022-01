Ex-juiz parcial que condenou Lula com base numa mentira, Moro busca advogado especializado em combater fake news

Apoie o 247

ICL

Do Metrópoles - Os dois primeiros meses da pré-campanha presidencial deixaram Sergio Moro incomodado com o volume de ataques que recebeu na internet. O ex-juiz reclamou com os organizadores de sua candidatura que tem sido alvo de mentiras nas redes sociais e pediu a contratação de um advogado especializado em combater fake news.

O Podemos busca um profissional para assumir a função e deseja integrá-lo à campanha de Moro ainda em janeiro. O partido quer ter amparo jurídico para pedir a retirada de postagens que considerar mentirosas ou para processar pessoas que xingarem o ex-juiz.

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE