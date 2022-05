Ex-juiz parcial Sérgio Moro apanha nas redes ao tentar tirar casquinha de Lula na Time

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado, tentou tirar uma “casquinha” da entrevista do ex-presidente à revista Time, um dos órgãos mais influentes do mundo que colocou o petista em sua capa.

“Lula, na entrevista na Time, culpa Zelensky, Biden e a União Europeia pela guerra na Ucrânia. Mal disfarça o seu desprezo por Zelensky e a sua preferência por Putin e por regimes autoritários. Esta é a via democrática?”, escreveu Moro nas redes sociais.

Lula sobre Zelensky

Lula disse que o presidente Volodymyr Zelensky é tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pelo conflito na Ucrânia. Ele disse ainda que Zelensky fica se achando o "rei da cocada".

"Às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush. Porque o Saddam Hussein poderia ter dito: ‘Pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho armas’", afirmou Lula à revista.

"Ele [Zelensky] quis a guerra. Se ele [não] quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo", argumentou Lula.

"Você fica estimulando o cara [Zelensky], e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido conversa mais séria com ele: ‘Ô, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer’. E dizer para o Putin: ‘Ô, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a Ucrânia. Vamos conversar!’", defendeu Lula.

Moro apanha nas redes

Diante dos ataques a Lula, Moro apanhou nas redes sociais. Confira.

É que o Lula é um estadista, não um sensacionalista, sabe que a culpa pelo conflito na Ucrânia é de Putin, mas também de Zelensky e da OTAN, aliás até o Papa disse isso. — Ricardo Pereira (@ricardope) May 4, 2022

Nada mais natural que um ex-juiz declarado parcial pela ONU e que trabalhou p um governo de milicianos se declare a favor de um presidente que contrata mercenários e coloca toda a sua população do país exposta a guerra! pic.twitter.com/fUSgYRYlHk — Hendrix Careta🎸 (@Hendrix_Careta) May 4, 2022

Ia comentar que tem a versão traduzida de entrevista do lula na time pra tu ler e deixar de passar vergonha.



Mas daí lembrei que tu também não sabe português.

