Ex-juiz parcial Sergio Moro diz que prefere ser alvo de ataques do que cúmplice de Bolsonaro

Sputnik Brasil - Sergio Moro vem recebendo críticas de Bolsonaro, que o chamou de "palhaço" e afirmou que Moro teria "mentido descaradamente" em trechos de seu livro. Na entrevista, o ex-ministro relembrou sua saída do Ministério da Justiça em abril de 2020, alegando que a "carta branca" de combate à corrupção prometida pelo presidente nunca existiu.

"Mas fui ficando [no ministério] porque acreditei que era possível fazer alguma coisa ainda. Até que chegou em um limite, que ele tomou aquela decisão de interferir na PF, aí eu falei: 'Agora não posso ficar mais'. Agora, é escolher ser alvo de ataques do grupo dele ou ser cúmplice dele. Eu prefiro ser alvo", disse Moro.

Após a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça alegando interferência do presidente Bolsonaro na PF, o mandatário afirmou em depoimento, em novembro deste ano, que não havia interferido na corporação. Moro abandonou o cargo após Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da Polícia Federal, e homem de confiança do ex-juiz, Maurício Valeixo.

