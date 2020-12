Ex-líder do movimento Vem Pra Rua é nomeado para cargo em ministério dos Direitos Humanos

247 - Jailton Almeida do Nascimento, ex-líder do movimento Vem Pra Rua, foi nomeado para ser diretor do Departamento de Promoção e Educação em Direitos Humanos do ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Seu salário será de R$ 13.623,39, segundo a revista Época.

Anteriormente, Jailton era chefe de gabinete da ministra.

O conhecimento liberta. Saiba mais