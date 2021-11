Ex-médico do IML vira réu por omitir tortura a militante na ditadura

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O ex-médico do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo José Manella Neto virou réu na Justiça Federal por suspeita de omitir, no laudo necroscópico, a tortura do militante político Carlos Roberto Zanirato, 19 anos, em 1969. O episódio ocorreu em meio aos Anos de Chumbo da Ditadura Militar (1964 – 1985). O homem foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) pelos crimes de falsidade ideológica e ocultação de cadáver.

O processo vai tramitar na 5ª Vara Criminal de São Paulo. “A acusação está baseada em provas da existência de fato que, em tese, caracteriza infração penal e indícios suficientes de autoria delitiva. Assim reconheço a justa causa da ação penal. […] Ante o exposto, e não oferecido acordo pelo MPF, recebo a denúncia formulada em face do acusado José Manella Neto, e determino a continuidade do feito”, escreveu a juíza Maria Isabel do Prado, titular da 5ª Vara Criminal do estado.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE