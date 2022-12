Ex- militar alemão suspeito de liderar golpe frustrado viveu e tem empresas em Santa Catarina

Ex-militar Rüdiger Wilfred Hans Von Pescatore, preso por envolvimento em um plano de golpe de Estado na Alemanha, possui duas empresas registradas em seu nome no Brasil edit

247 - O ex-militar Rüdiger Wilfred Hans Von Pescatore, uma das 25 pessoas presas na quarta-feira (7) por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado no país europeu, morou no Brasil e mantém empresas ativas em Santa Catarina.

De acordo com o jornal O Globo, dados da receita Federal apontam que Von Pescatore possui duas empresas registradas em seu nome: a Solacera, sediada em Blumenau (SC) que atua na área de energias renováveis, e a a Acera, consultoria em gestão empresarial com sede em Pomerode (SC).

Segundo a Deutsche Welle, em 2019, Von Pescatore postou uma série de comentários nas redes sociais de um agitador alemão de ultradireita pedindo a eliminação de "maçons" e afirmando que "a verdade só estará acessível à humanidade após a mudança do sistema". Ele também enviou "saudações do Brasil".

Ainda conforme a reportagem, o jornal britânico The Guardian ressaltou que promotores alemão que investigam a tentativa frustrada de golpe de Estado descreveram Von Pescatore como aspirante a líder do “braço militar” do grupo qualificado como terrorista.

Ele foi foi comandante do batalhão de paraquedistas 251, mas acabou expulso da corporação sob a acusação de vender armas dos estoques do antigo Exército da Alemanha Oriental.

A operação das autoridades alemãs contra o grupo mobilizou cerca de 3 mil agentes das forças de segurança e é considerada a maior ação antiterrorista da história recente do país.

