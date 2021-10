Ex-ministra Ana de Hollanda rompe com Ciro por ataques contra Dilma: 'já o julguei mais inteligente'

Cantora e ex-ministra da Cultura votou no pedetista na eleição na eleição presidencial de 2018 edit

247- A cantora e ex-ministra da Cultura, Ana de Hollanda, usou as redes sociais para sinalizar que rompeu com o presidenciável Ciro Gomes (PDT), após o ataque feito por ele contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela votou no pedetista na eleição na eleição de 2018.

“Ciro Gomes dispensa adversários. Solitário, com seu ressentimento, ele tem conquistado – em massa – decepções de antigos admiradores e antipatia de eventuais apoiadores da terceira via. Juro que já o julguei mais inteligente”, postou Ana de Hollanda no Twitter.

Confira a postagem de Ana de Hollanda sobre o assunto.

