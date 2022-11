Ex-ministra de Bolsonaro defende diálogo do agro com Lula: ‘Estão tristes, mas é hora de seguir adiante’

Apoie o 247

Carta Capital - A ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, defendeu nesta sexta-feira 4 que o agronegócio abra diálogo com Lula, presidente eleito neste ano. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ela defende que o setor ‘supere a tristeza’ pela derrota do seu candidato e ‘siga em frente’.

“O agro é um setor que apostou no presidente Bolsonaro desde o início. É natural que haja uma frustração enorme no setor. Ele é um grande líder de direita, estão todos muito tristes, o agro está triste, mas é hora de seguir adiante”, destaca a aliada do ex-capitão.

Tereza Cristina, é importante lembrar, chegou a ser cotada publicamente por Bolsonaro para ser candidata a vice em sua chapa. Após derrotado do aliado, no entanto, ela desembarcou dos discursos mais belicosos típicos do bolsonarismo. Questionada novamente sobre como pretende se posicionar diante de Lula, destacou o ‘diálogo’:

“Numa democracia, mesmo sendo oposição, temos de estar abertos a dialogar, para trabalhar pelo setor. O Brasil precisa do agro, independentemente de quem estiver à frente do governo”, insiste a ex-ministra que será integrante da bancada ruralista no Congresso em 2023.

Leia a íntegra na Carta Capital.

