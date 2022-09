Ex-ministra Tereza Campello denuncia deturpação da base de dados do Auxílio Brasil

Apoie o 247

247 - A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello usou as redes sociais para expor a manipulação dos dados referentes ao Auxílio Brasil por parte do governo Jair Bolsonaro (PL). Em uma série de postagens no Twitter, ela ressalta que o número de pessoas “morando só”, durante o atual governo, cresceu 172% e o número de famílias com mais de duas pessoas, a maioria com crianças, cresceu 25%”. “Esse estranho crescimento fere qualquer lógica”, observa a ex-ministra.

“Um observador desavisado poderia se perguntar se Bozo promoveu a separação de milhões de casais? O fato é que o registro de adultos pobres morando sozinhos cresceu 7 vezes mais que o número de famílias”, avalia.

Ainda segundo ela, “interesses meramente eleitorais levam a programas mal desenhados e que não contribuem com a construção de políticas públicas planejadas e estáveis. Não deixa de chamar a atenção que, mais uma vez, são mulheres e crianças as prejudicadas”.

2)Esse estranho crescimento fere qualquer lógica. Um observador desavisado poderia se perguntar se Bozo promoveu a separação de milhões de casais? O fato é que o registro de adultos pobres morando sozinhos cresceu 7 vezes mais que o número de famílias durante o gov. Bozo. — Tereza Campello (@CampelloTereza) September 12, 2022

3)Para os que se apressam em achar que é “fraude” dos mais pobres, vale a pena ler o artigo de @Le_Bartholo e as ex-diretoras do Cadastro Único, de FHC a Dilma, “descrevendo o solapamento de um dos nossos mais importantes feitos da política social”.

https://t.co/ZDHZjaJpAj — Tereza Campello (@CampelloTereza) September 12, 2022

