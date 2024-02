Ex-ministro da Defesa se reunia "semanalmente" com comandantes militares para garantir "êxito" da reeleição de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou público o vídeo de uma reunião ministerial ocorrida em julho de 2022 na qual, segundo o magistrado, fica evidenciada a "dinâmica golpista" do governo Jair Bolsonaro (PL). O conteúdo da reunião embasou uma operação da Polícia Federal contra militares e ex-ministros de Jair Bolsonaro e revelou detalhes de discussões sobre estratégias para garantir a reeleição do então presidente.

Em trecho do vídeo destacado pelo g1, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, descreve encontros frequentes com os comandantes das Forças Armadas, nos quais eram debatidas medidas para assegurar o sucesso da reeleição de Bolsonaro.

Nogueira mencionou especificamente a participação das Forças Armadas na fiscalização do processo eleitoral, destacando a presença de técnicos do ministério em uma comissão de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para contribuir com a auditoria das eleições.

Segundo o então ministro, os chefes das Forças Armadas trabalhavam pela reeleição de Bolsonaro. "Senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de Forças quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas pra gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha, e o senhor, com o que a gente vê, no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo e ser o presidente de todos nós".

