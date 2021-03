Ex-ministro da Saúde, Temporão diz que Lula foi decisivo para a compra da Sputnik V

Há três meses o ex-presidente Lula teve um encontro com Kirill Dmitriev, diretor do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) que financiou o desenvolvimento da Sputnik V; Brasil fechou contrato para 10 milhões de doses nesta sexta-feira edit

Revista Fórum - Em entrevista ao colunista Chico Alves, do portal UOL, nesta sexta-feira (12), o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou a informação divulgada mais cedo de que o ex-presidente Lula influenciou diretamente na negociação para que o Brasil comprasse doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19.

Temporão esteve presente na reunião que Lula fez com Kirill Dmitriev, diretor do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) que financiou o desenvolvimento do imunizante, em novembro do ano passado.

“Lula deu ajuda decisiva na negociação para compra da Sputnik V”, disse o ex-ministro.

