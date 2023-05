Ex-ministro de Bolsonaro é condenado a pagar R$ 50 mil por associar Felipe Neto à pedofilia

Apoie o 247

247 - A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Marcelo Henrique Teixeira Dias, a pagar R$ 50 mil ao influenciador digital Felipe Neto por uma publicação feita na rede social Instagram. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Em setembro de 2020, Dias publicou uma foto de um livro do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e, na legenda, escreveu: "Já nas bancas, ao lado dos livros pornográficos para crianças do Felipe Neto".

O youtuber, então, entrou com uma ação alegando que o ex-ministro do Turismo o associou de forma leviana e criminosa à prática de pedofilia. A condenação veio na última segunda-feira (24).

Além de pagar a indenização por danos morais, a Justiça também ordenou que Dias exclua a publicação de seu Instagram.

