Ex-ministro de Bolsonaro, general Santos Cruz anuncia ingresso no Podemos, partido de Moro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ex-ministro do governo Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz vai oficializar nesta quinta-feira, 25, seu ingresso no Podemos, segundo reportagem do jornal O Globo. O general entra no mesmo partido do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-juiz parcial da Lava Jato, Sergio Moro, de quem o militar organizou ativamente a pré-candidatura a presidente.

O Globo informou que Santos Cruz ainda não sabe se vai se candidatar a algum cargo, mas que existe a possibilidade de concorrer ao Senado ou à Câmara pelo Distrito Federal ou pelo Rio de Janeiro. “A decisão será tomada junto com o partido a partir dos cenários em 2022”, diz a reportagem.

Santos Cruz pretende participar ativamente da campanha de Moro à presidência em 2022. Segundo O Globo, ele “tem sido um dos mais entusiasmados no projeto da candidatura de Moro e tem mantido reuniões regulares com o ex-juiz e a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP)”.

PUBLICIDADE

Santos Cruz foi colega de Jair Bolsonaro da Academia Militar das Agulhas Negras e comandou a Secretaria de Governo do atual presidente.

“Santos Cruz não deve ser o único militar a apoiar Moro. Outros oficiais da reserva, que também estiveram ao lado de Bolsonaro, também têm buscado diálogo com com ex-juiz”, diz O Globo, a quem o general disse que vê “uma grande possibilidade de Sergio Moro se eleger”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE