Ex-ministro Eduardo Pazuello é exonerado de secretaria no Planalto e deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados

Exoneração do cargo de assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (7) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi exonerado do cargo de assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), ligada ao gabinete da Presidência da República. A exoneração, feita “a pedido”, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7). Ele deverá disputar uma vaga na Câmara Federal pelo Rio de Janeiro pelo PL, partido de Jair Bolsonaro.

Pazuello, que é general do Exército, antecipou em fevereiro deste ano o pedido para ir para a reserva remunerada da Força visando acelerar o seu projeto político.

O ex-ministro teve seu pedido de indiciamento sugerido pela CPI da Covid em função de sua atuação desastrosa à frente do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE