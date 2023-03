Ex-ministro muda versão sobre esquema de recebimento de joias envolvendo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque mudou de versão sobre a apreensão feita pela Receita Federal das joias que o governo Jair Bolsonaro (PL) tentou trazer de forma ilegal para o Brasil para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Albuquerque afirmou que as joias, avaliadas em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões), foram "devidamente incorporadas ao acervo oficial brasileiro". As joias teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita à então primeira-dama.

O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S.Paulo, que ouviu Albuquerque antes. Ao Estadão, o ex-ministro de Minas e Energia admitiu que trouxe a encomenda para Michelle, mas alegou não saber o que tinha dentro, porque o pacote estava fechado.

Segundo o jornal, na ocasião em que as joias foram retiradas, Bento Albuquerque quis usar de seu cargo para liberar os diamantes. A cena teria sido gravada por câmeras de segurança do aeroporto.

