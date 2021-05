Ex-ministros da Justiça pedem que STF limite ações policiais no Rio de Janeiro

Documento assinado por seis ex-ministros da Justiça pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) limite a realização de operações policiais no Rio. Carta cita chacina do Jacarezinho que deixou 29 mortos edit

247 - Uma carta assinada por seis ex-ministros da Justiça pede a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) para que efetivamente limite as operações policiais no estado do Rio de Janeiro, conforme decisão da própria Corte.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo no jornal A Folha de S. Paulo os ex-ministros Tarso Genro, Eugênio Aragão, José Carlos Dias, José Eduardo Cardozo, José Gregori e Miguel Reale Júnior, signatários na carta, concordam que a letalidade policial representa “o desvalor à vida dos moradores das comunidades periféricas, sobretudo jovens negros e pobres”.

