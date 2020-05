Ex-mulher de Bolsonaro publica charge golpista e diz que a interpretação "depende de cada um"

Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro, publicou uma charge nas redes sociais em que o ex-marido aparece ladeado por membros de seu governo e militares encarando os ministros do STF. "O que um vê pode ser diferente do outro. Não interpretei como intervenção militar", disse edit

247 - Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo, publicou uma charge nas redes sociais em que o ex-marido aparece ladeado por dois membros de seu governo e dois militares encarando os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No texto da charge estão as frases “viemos aqui para lhes informar: acabou a farra” e “muitos brasileiros estão sonhando com este dia". Questionada pela reportagem do blog da jornalista Bela Megale, Rogéria negou que a postagem tenha cunho golpista e afirmou que ela e sua família “sempre lutou e continuará lutando pela democracia”.

“O presidente Bolsonaro já participou de dois atos pró-intervenção no último mês. Um deles é alvo de investigação da Procuradoria-Geral da República”, ressalta a reportagem. “Não apoio golpe militar. Nossa família sempre lutou e continuará lutando pela democracia”, afirmou Rogéria.

“Não compactuo com intervenção militar. Sou a favor da democracia descrita em nossa Constituição e, como preza nosso presidente da República, respeito a independência dos poderes constituídos”, emendou.

Ainda segundo ela, a “imagem depende muito da interpretação de cada um. O que um vê pode ser diferente do outro. Não interpretei como intervenção militar, até porque não sou a favor, apenas respeito entre as instituições e aos poderes constituídos”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.