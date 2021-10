Ex-presidente da Assembleia de RR é preso por acusação de sequestrar jornalista

Apoie o 247

Fórum - O deputado estadual de Roraima Jalser Renier (Solidariedade), que foi presidente da Assembleia Legislativa do estado até janeiro deste ano, foi preso nesta sexta-feira (1°) sob a acusação de ser o mandante do sequestro do jornalista da TV Imperial, afiliada da Record TV, Romano dos Anjos, apresentador do programa Mete Bronca, em outubro de 2020.

Segundo a ordem expedida pela juíza convocada Graciete Sotto Mayor Ribeiro, do Tribunal de Justiça de Roraima, Jalser teria sido o mentor do crime. Ele é acusado também de associação criminosa e tortura. Para que o deputado estadual permaneça preso, conforme a determinação judicial, uma votação em plenário, com a participação de todos os membros da Assembleia Legislativa, terá que decidir nesse sentido, já que ele tem imunidade parlamentar.

Após uma intensa movimentação policial no escritório político de Jalser nesta tarde, em Boa Vista, que envolveu unidades de elite da PM e da Polícia Civil, o acusado finalmente foi detido, após reagir aos gritos à ação, que foi registrada em vídeo por agentes e outras testemunhas que estavam no local no momento da operação batizada de Politzer II, em referência ao prêmio jornalístico mais conhecido do mundo.

