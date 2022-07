Ex-presidente da Caixa gastou dinheiro público com livro que foi 'jogado no lixo' após denúncias de assédio

O ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, antes do escândalo de assédio, preparava o lançamento de um livro com as realizações do programa Caixa Mais Brasil edit

247 - O ex-presidente da Caixa, denunciado por assediar funcionárias, Pedro Guimarães, antes do escândalo, preparava o lançamento de um livro com as realizações do programa Caixa Mais Brasil, “repleto de fotos dele”, segundo reportagem da VEJA.

“As viagens do banqueiro a partir do programa custaram mais de 10 milhões de reais ao banco e foram marcadas por mordomias como jatos alugados, hospedagem de grandes comitivas em hotéis e até carros blindados para os deslocamentos que incluíam inclusive atividades turísticas. O MPF investiga denuncias de assédio sexual praticado nesses roteiros”, informa o Radar da VEJA.

“Ao determinar que o livro fosse feito, Guimarães foi advertido por técnicos da Caixa que seria irregular publicar fotos suas na obra, já que poderia configurar uso de dinheiro público para promoção de sua imagem. Guimarães, claro, ignorou o parecer e mandou incluir suas fotos mesmo assim, diz uma fonte do banco. Agora, mesmo com o dinheirão gasto no material, vai tudo para o lixo”, conclui a reportagem.

