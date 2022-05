Ex-presidente do PTB diz à PF que Roberto Jefferson usa o partido para atacar o STF

Apoie o 247

247 - A ex-presidente nacional do PTB Graciela Nienov afirmou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que membros do partido foram orientados pelo ex-deputado Roberto Jefferson para atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e os ministros da Corte. "Pessoas integrantes da executiva do PTB recebem ordens de Roberto Jefferson para promoverem ataques ao STF, por meio das redes sociais", disse Nienov aos investigadores, de acordo com a Folha de S. Paulo.

A oitiva, realizada no dia de abril, integra o inquérito que apura a existência de uma suposta milícia digital criada para atacar as instituições e a democracia brasileira. Roberto Jefferson e outros aliados de Jair Bolsonaro figuram entre os investigados no inquérito que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo Nienov, o advogado do partido Luiz Gustavo Pereira da Cunha e o empresário Otávio Fakhoury, presidente do diretório estadual de São Paulo estão entre os que seguem as orientações do ex-deputado.

Questionada se Jefferson utilizava verbas do fundo partidário para “a publicação e disseminação em massa de ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio estado democrático de direito", a ex-presidente do PTB afirmou que o ex-parlamentar "quis utilizar recursos do fundo partidário para patrocinar 'outdoors' com mensagens defendendo sua condição de preso político".

