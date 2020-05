Ex-secretário do Ministério da Saúde critica militarização da pasta: 'não conhecem a saúde pública'

João Gabbardo dos Reis, que foi secretário-executivo do Ministério da Saúde, criticou o aumento do número de militares nomeados para a pasta e disse que áreas ficarão desprotegidas porque "as pessoas que estão lá não conhecem a saúde pública" edit

247 - O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde João Gabbardo dos Reis afirmou que a militarização do ministério é prejudicial para o país e que a experiência logística atribuída a eles pode ajudar em questões como no recebimento dos equipamentos de proteção individual comprados da China e na produção de respiradores. Mas que outras áreas da Saúde ficarão desprotegidas porque "as pessoas que estão lá não conhecem a saúde pública".

"Não é com uma canetada em Brasília que a gente faz qualquer coisa, porque quem vai executar será a secretaria municipal e estadual de saúde. O ministério não pode achar que ele vai impor a sua vontade na caneta e que todo mundo vai cumprir", disse Gabbardo, em entrevista ao portal Gaúcha ZH.

Ele é o atual secretário-executivo do Centro de Contingência do combate ao coronavírus em São Paulo.

