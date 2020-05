Exaltado, Bolsonaro ataca imprensa, mas admite que usou a palavra "PF" na reunião ministerial

"Sem interrogatório. Não vem com palhaçada aqui. O que eu falei é no tocante à segurança física e à minha segurança. Acabou a entrevista", afirmou Jair Bolsonaro exaltado na manhã desta sexta nos portões do Avorada. A contrário do que vinha afirmando, admitiu pela primeira vez ter usado a expressão "PF" na reunião ministerial que derrubou Moro edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa após ser questionado sobre o vídeo da reunião ministerial em 22 de abril com membros do governo em que ele pediu interferência na Polícia Federal. Depois de negar por dias seguidos que tivesse falado na Polícia Federal na reunião, ele admitiu na manhã desta sexta-feira (15) nos portões do Alvofrada que usou a expressão "PF" no encontro.

Alegou de maneira torta que teria usado a expressão "PF" na reunião "é no tocante ao serviço de inteligência" e não à Polícia Federal.

Bolsonaro estava exaltado mais uma vez e reagiu às peguntas dos jornalistas afirmando, aos gritos: "Sem interrogatório. Não vem com palhaçada aqui. O que eu falei é no tocante à segurança física e à minha segurança. Acabou a entrevista". A reação deveu-se à pergunta sobre o trecho da reunião de 22 de abril em que diz: "Eu não vou esperar f… minha família toda de sacanagem".

Na reunião de 22 de abril, Bolsonaro ameaçou o então ministro da Justiça Sérgio Moro dizendo que não ia esperar "foder" alguém da sua família.

Moro deixou o cargo no dia 24 de abril, após Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da PF. Em coletiva de imprensa naquele dia, o ex-juiz apontou crime de responsabilidade do seu então chefe. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", denunciou.

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar as denúncias de Moro.

