Exame de coronavírus do vice Hamilton Mourão tem resultado negativo, informa assessoria

247 - A assessoria da Vice-Presidência da República informou neste domingo (17) que os exames de coronavírus feitos em Hamilton Mourão e na esposa dele, Paulo, tiveram resultado negativo.

"Negativo foi o resultado dos exames a que o Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, e sua esposa, Paula Mourão, foram submetidos ontem para o covid-19", afirmou.

O general e mulher entraram em isolamento social neste sábado (16), na residência oficial do Palácio do Jaburu, após um servidor com quem o vice-presidente teve contato ter sido diagnosticado com covid-19.

A assessoria informou que Mourão deverá retomar as atividades na quarta-feira (20), de acordo com o resultado da contraprova.

