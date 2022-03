Exclusão em canal de Bolsonaro é uma das cobranças de Moraes ao Telegram

Apoie o 247

247 - Uma das determinações reiteradas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, neste sábado (19), em que deu prazo de 24 horas para a plataforma cumprir as determinações, trata da exclusão de links divulgados no canal oficial de Jair Bolsonaro no Telegram.

A publicação é a que ataca o sistema eleiral brasileiro, lançando dúvidas sobre a segurança das urnas e indica links para download de documentos da Polícia Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre uma invasão hacker ao TSE – que, segundo a Corte, não gerou qualquer risco ao sistema eleitoral.

A divulgação desse material sigiloso, em 4 de agosto do ano passado, é alvo de um inquérito da Polícia Federal a partir da notícia-crime apresentada pelo TSE contra Bolsonaro no STF.

A publicação ainda está disponível, mas os links indicados estavam fora do ar. Nesse período, segundo o próprio sistema do Telegram, a postagem foi visualizada por 272,3 mil pessoas.

