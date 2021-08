Excursões de bolsonaristas para atos golpistas têm até pacotes com hotel

Porta Fórum - Vários grupos intitulados “patriotas” e “conservadores” organizam excursões em diversos estados brasileiros para ir a Brasília e São Paulo no próximo 7 de setembro, Dia da Independência. A intenção é participar dos atos golpistas fomentados pelo presidente Jair Bolsonaro, que ganharam grande dimensão nos últimos dias após a difusão de um áudio do cantor sertanejo Sérgio Reis, no qual dizia planejar a invasão do Supremo Tribunal Federal (STF), e das notícias de que policiais militares, inclusive um coronel da PM paulista, estão incentivando insubordinação por parte de suas tropas.

Partindo da frente do Shopping da Bahia, no elegante bairro Caminho das Árvores, em Salvador, sairão três ônibus com destino à capital federal, de acordo com uma mulher que se identificou como Ângela. Um grupo intitulado Bahia Conservadora é quem organiza a caravana, que sai a R$ 375 para cada cidadão de bem motivado a incentivar Jair Bolsonaro em seus desígnios autoritários.

Já quem está em Niterói (RJ) pode optar por uma viagem mais curta. Destino? São Paulo, avenida Paulista. Um homem identificado como Ronald, que anuncia as vagas nas redes sociais, explica que já há dois ônibus confirmados, sendo que um deles ainda tem metade dos assentos disponíveis. O preço para levar os patriotas bolsonaristas à maior cidade do país e trazê-los de volta para casa é de R$ 188 e os veículos partirão na manhã do próprio Dia da Independência, da frente Câmara de Vereadores da cidade fluminense.

