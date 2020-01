Executivos da Vale fizeram “seguro reputação” de US$ 150 milhões após tragédia de Brumadinho

Fórum - Enquanto o Brasil e o mundo lamentavam as mortes, os sobreviventes destroçados e os danos ambientais da tragédia de Brumadinho, os executivos da Vale estavam trabalhando com muito afinco… para salvar as próprias peles.

Uma das primeiras ações foi a de usar o Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O), mais conhecido no mercado como “seguro reputação”. O serviço é muito comum nos Estados Unidos, e serve para proteger os membros do alto escalão de uma grande empresa em casos de grande repercussão, como desastres ambientais ou processos de corrupção.

O seguro usado pela Vale garantiu aos seus executivos uma ampla defesa jurídica, a proteção do patrimônio pessoal dos principais executivos, e também dos atos e decisões tomadas por eles. A cobertura custou a empresa cerca de 150 milhões de dólares.

A tragédia de Brumadinho levou ao afastamento de quatro executivos da Vale: Fabio Schvartsman (presidente), Peter Poppinga (responsável pela área de ferrosos e carvão do grupo), Lúcio Flávio Gallon Cavalli (responsável pelo planejamento) e Silmar Magalhães Silva (operações do corredor sudeste). No entanto, todos continuam recebendo salários da Vale, e apenas Poppinga corre o risco de ser responsabilizado criminalmente pelo acidente.