Exército afasta mais dois militares envolvidos em trama de golpe de Estado bolsonarista

247 - O Exército Brasileiro formalizou, nesta quinta-feira (22), o afastamento de dois militares envolvidos na trama golpista bolsonarista, presos no âmbito da Operação Tempus Veritatis, informa o jornal O Globo. Os afastados são o coronel Bernardo Romão Correa Neto e o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira.

Correa Neto, ex-assistente do Comando Militar do Sul, é apontado pela Polícia Federal (PF) como o organizador de uma reunião com militares das Forças Especiais do Exército, os "kids pretos" para discutir estratégias relacionadas ao golpe. Ele era considerado homem de confiança do tenente-coronel Mauro Cid. Já Martins de Oliveira, conhecido como Joe, era apontado como o interlocutor de Cid na coordenação das estratégias para a execução do golpe de Estado.

Ambos foram presos preventivamente por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também ordenou o afastamento de suas funções públicas. Os dois, agora afastados, foram "agregados" pelo Departamento-Geral de Pessoal do Exército, uma situação temporária que os mantém afastados do serviço ativo enquanto perduram as investigações.

Esta medida se segue à retirada de outros dois oficiais de posições de comando na Força anunciada em 14 de fevereiro, em decorrência da mesma operação. A Operação Tempus Veritatis investiga uma organização criminosa bolsonarista que teria promovido tentativas de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. O Exército continua colaborando com as autoridades durante o cumprimento dos mandados relacionados à investigação, reforçando seu compromisso com a legalidade e a separação entre indivíduos e instituição.

