Exército avalia ampliar bases e efetivo em até 3 mil homens de forma permanente para combater o garimpo ilegal na Amazônia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, determinou que a Força realize estudos visando um aumento permanente de cerca de 3 mil homens no contingente militar na região Amazônica, um aumento de cerca de 10% em relação ao efetivo atual. A decisão surge em meio à crise na Terra Indígena ianomâmi, onde garimpeiros ilegais têm causado impactos humanitários significativos, incluindo desnutrição e surtos de malária.

Segundo a Folha de S.Paulo, a proposta de incremento das tropas na região enfrenta desafios logísticos e financeiros,uma vez que o segue um plano de redução de efetivo até 2029. Ainda de acordo com a reportagem, “além de aumentar o efetivo, o Exército pretende instalar dois destacamentos na Amazônia nos leitos dos rios Uraricoera e Mucajaí”.

continua após o anúncio

Esses destacamentos funcionariam como pelotões menores, com pistas de pouso de aviões próximas dos rios para facilitar a logística de transporte de pessoal e suprimentos na região.

O plano militar, elaborado pelo Exército e apresentado ao Ministério da Defesa, também inclui o aumento da frota de helicópteros na Amazônia, embora enfrentem desafios orçamentários para essa expansão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: