Exército indicia coronel da reserva que ofendeu militares durante atos golpistas no DF

Apoie o 247

ICL

247 - O Exército Brasileiro indiciou o coronel da reserva Adriano Camargo Testoni, de 56 anos, por injúria contra os integrantes do Alto Comando da Força Terrestre e por ofensa contra as Forças Armadas. Testoni participou do 8 de janeiro em Brasília, quando terroristas invadiram as sedes dos três poderes em uma tentativa de golpe de estado.

O inquérito do Exército foi concluído pelo general Gustavo Henrique Menezes Dutra, comandante militar do Planalto, que encaminhou o Inquérito Policial-Militar (IPM) ao Ministério Público Militar (MPM).

O coronel da reserva ofendeu militares em um vídeo gravado aparentemente durante o ato. “Vergonha de ter passado 35 anos na caserna e ver agora o povo ser achincalhado, bombardeado; e os filhos da p** da nossa Força devem estar com o c** tomando uísque em casa no domingo”, disse ele, antes de citar nominalmente e alguns generais do Exército.

Testoni, que exercia o cargo de assessor da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira do Hospital das Forças Armadas (HFA), foi demitido. Ele poderá pegar dois anos de prisão. (Com informações do Metrópoles).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.