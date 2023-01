Exército lançou em 95 livro recheado de fake news que nega existência dos ianomamis

Apoie o 247

247 - “A resistência de generais bolsonaristas a ajudar as comunidades indígenas e a insistência desses militares em facilitar a exploração econômica da floresta (mesmo que através de garimpo ilegal) são baseadas em um conceito antiquado de soberania nacional. Para muitos oficiais do Exército, a defesa dos grupos yanomamis não passa de pretexto para que governos estrangeiros ocupem a Amazônia através de ONGs, para tirar a região do controle do Brasil. Há muitos livros direcionados aos militares que disseminam essas teorias esdrúxulas”, relata o jornalista Chico Alves em sua coluna no portal UOL.

“Uma dessas obras foi editada pela Biblioteca do Exército em 1995 e é estudada até hoje. Trata-se de "A Farsa Ianomâmi", de autoria do coronel Carlos Alberto Lima Menna Barreto. O conteúdo do livro justifica o título: Menna Barreto defende que os yanomamis nunca existiram”, acrescenta.

“Segundo ele, ‘o gentílico ianomâmi [é] nada mais que [um] astucioso e torpe artifício imaginado para reunir tribos, grupos e subgrupos diferentes no mesmo conjunto etnográfico e, assim, de forma sutil e bem ao gosto da mídia, mudar o mapa da Amazônia pelos mais 'nobres' motivos e sem maiores traumas".

“Para o autor, a agente dessa ‘criação’ seria a fotógrafa suíça, naturalizada brasileira, Claudia Andujar, que teria convencido os indígenas a passar por esse processo de ‘ianomização’, com o objetivo exclusivo de atender a interesses ‘alienígenas’ (como alguns militares costuma se referir aos estrangeiros)”, relata.

