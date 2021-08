Exército nega ter feito reunião com Sérgio Reis para tratar de golpe

"O Centro de Comunicação Social do Exército informa que não houve qualquer encontro do cantor Sérgio Reis com o Comandante do Exército ou com representantes do Gabinete do Comandante do Exército", disse a instituição por meio de nota edit

247 - O comando do Exército negou, por meio de nota, ter participado de uma reunião com o cantor bolsonarista Sérgio Reis para discutir o apoio a um pedido de afastamento de ministros do Superior Tribunal Federal (STF). O artista foi alvo de mandados de busca e apreensão expedidos nesta sexta-feira (20) pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes no Âmbito do inquérito que apura o financiamento e a realização de manifestações antidemocráticas.

O posicionamento do Exército foi feito após a repercussão de um áudio em que Sérgio Reis defende abertamente a realização de um golpe no país. No áudio, ele também fala sobre uma suposta reunião que teria mantido com Jair Bolsonaro (sem partido) e membros das Forças Armadas para informar o que faria.

De acordo com o site O Antagonista, o Exército desmentiu o cantor por meio de uma nota oficial. “O Centro de Comunicação Social do Exército informa que não houve qualquer encontro do cantor Sérgio Reis com o Comandante do Exército ou com representantes do Gabinete do Comandante do Exército”, diz o documento.

