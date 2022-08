Exército possui maior número de candidatos militares disputando as eleições de outubro

Apoie o 247

ICL

247 - Membros do Exército Brasileiro são a maioria entre os candidatos que integram as Forças Armadas e que irão disputar as eleições deste ano. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, 30 militares do Exército irão disputar algum cargo eletivo no pleito de outubro.

A Marinha ocupa o segundo lugar no ranking com 24 integrantes da Força Naval na disputa eleitoral. “Na Aeronáutica, apenas seis militares pediram licença para entrar para a política. A corporação não detalhou quais cargos políticos os três suboficiais e três sargentos estão concorrendo”, destaca a reportagem.

Ainda segundo o colunista, “a Aeronáutica informou à coluna que quinze oficiais estão disputando a Câmara dos Deputados, três são candidatos distritais e doze concorrem a vagas nas Assembleias Legislativas estaduais”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.