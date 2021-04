Exército 'sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição', diz Bolsonaro

Em evento de comemoração do Dia do Exército, Bolsonaro afirmou que são os militares brasileiros que dão "sustentação para que ninguém ouse ir além da nossa Constituição" edit

247 - Em evento nesta segunda-feira (19) em comemoração ao Dia do Exército, Jair Bolsonaro afirmou que "nós", o Exército, sempre respeitou a Constituição brasileira e agiu para garantir o cumprimento dela.

"A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço. Os deveres são constitucionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade, que o nosso povo pode ter com o nosso Exército brasileiro", afirmou.

O golpe de 1964, no entanto, representa talvez a mais grave ruptura democrática do Brasil, que culminou em perseguição política, torturas e assassinatos. Além disso, depois da redemocratização, as Forças Armadas por mais de uma vez deixaram os quartéis e interferiram no cenário político.

Bolsonaro completou: "nós sempre estaremos dentro destas quatro linhas. E com isso é que termino, dizendo a todos os brasileiros, a todos os irmãos do Exército brasileiro. Hoje é uma data que orgulha a todos nós. Porque aniversaria aquele que nos dará realmente a sustentação, para que ninguém ouse ir além da nossa Constituição".

