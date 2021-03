"Exigimos que a atitude seja investigada e punida com máximo rigor", diz MNU sobre caso Filipe Martins

Filipe Martins, assessor de Bolsonaro, foi flagrado durante sessão no Senado fazendo sinal com as mãos utilizado por supremacistas brancos edit

247 - A coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), Ieda Leal, emitiu nota nesta quinta-feira (25) repudiando a atitude do assessor de Jair Bolsonaro Filipe Martins durante sessão no Senado Federal nesta quarta-feira (24).

Martins foi flagrado fazendo um sinal com as mãos utilizado por supremacistas brancos dos Estados Unidos.

O MNU pede que o ato seja "investigado e punido com máximo rigor".

Leia a nota na íntegra:

"Supremacia branca: engravatados racistas do Bolsonaro

Exigimos que a atitude seja investigada e punida com máximo rigor pelos órgãos competentes

Nesta quarta-feira (24 de março), três dias após o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, durante uma sessão remota do Senado, o assessor internacional da Presidência da República, Filipe Martins, fez gestos neonazistas, utilizados por supremacistas brancos estadunidenses.

Na ocasião, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que participava da sessão, entendeu o gesto como obsceno e pediu que o assessor fosse retirado pela polícia legislativa. Esta é mais uma demonstração das pessoas que ocupam cargos de poder no governo Bolsonaro. Um governo fascista, genocida, racista e que prega todo tipo de discriminação.

Vale lembrar que não é a primeira vez em que o assessor mostra, publicamente, este tipo de posicionamento, já tendo usado lemas associados à ditadura da Espanha e publicado um poema em seu twitter que abre o manifesto de Brenton Tarrant, autor de um ataque de tiros em uma mesquita na Nova Zelândia, que deixou 50 mortos/as.

Exigimos que a atitude do assessor seja investigada e punida com máximo rigor. Neste momento, em que inúmeras vidas estão sendo perdidas para a COVID-19, se posta a urgência de ações de proteção à vida e contra qualquer tipo de discurso de ódio.

Enquanto coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), secretária de combate ao racismo da CNTE, secretária de comunicação da CUT Goiás e tesoureira do SINTEGO, com um histórico de luta de mais de 30 anos, repudio a ofensa proferida pelo assessor. Não podemos aceitar que em 2021, tais atitudes sejam postas à luz novamente impunemente.

Seguiremos na luta, vigilantes e acompanhando de perto, para que situações que causem crises contra a humanidade não sejam reafirmadas. Indo, neste momento, buscar nossos direitos e procurar todas as instituições para denunciar este senhor e pedir proteção às nossas vidas.

Ieda Leal, 55 anos, professora da Rede Pública de Goiânia, mãe, avó, mulher negra na luta e na resistência.

Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado (MNU)

Secretária de combate ao racismo da CNTE

Tesoureira do SINTEGO

Secretária de comunicação da CUT Goiás".

