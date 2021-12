Expectativa de Bolsonaro com Auxílio Brasil é recuperar apoio de 37% dos mais pobres

Aprovação do governo Bolsonaro entre os mais pobres chegou ao fundo do poço depois que ajuda foi foi cortada edit

247 - O pagamento do Auxílio Brasil, que começou na sexta (10), desperta a expectativa do governo Bolsonaro sobre o impacto que a medida terá nas próximas pesquisas eleitorais.

O ocupante do Palácio do Planalto já chegou a ter um pico de aprovação de 37% (ótimo e bom) nesta faixa de renda de até dois salários mínimos, em outubro do ano passado, segundo o Datafolha. Naquela época, o pagamento alcançava milhões de pessoas.

Depois, com o fim do desembolso e a volta da inflação, a popularidade de Bolsonaro despencou. Em setembro deste ano, ele tinha apenas 17% de aprovação entre os que ganham até dois salários, segundo o Datafolha, destaca a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

