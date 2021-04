Expectativa do PT é que todos os processos de Moro contra Lula sejam anulados

247 - O PT mantém a expectativa de que a suspeição de Sergio Moro no caso do tríplex do Guarujá seja aplicada a todos os outros processos contra Lula em que o ex-juiz atuou.

A corte decidiu nesta quinta-feira (22) que o ex-juiz é suspeito, pois agiu com parcialidade violando todas as normas do Judiciário.

Apesar dessa decisão, a suspeição do ex-juiz por enquanto é válida apenas para o processo do tríplex.

A extensão possibilitará que todas as supostas provas já colhidas contra Lula, e todos os testemunhos, percam a validade. Toda e qualquer investigação terá que recomeçar do zero, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

