Explicação de Bolsonaro sobre sistema particular de informações reforça suspeita de vazamento de caso Queiroz

247 - A declaração de Jair Bolsonaro nesta sexta tentando justificar o que seria seu sistema particular de informações foi considerada um tiro no pé por advogados criminalistas e ministros de cortes superiores.

Ele fez confessou policiais são as fontes dos dados que recebe justamente no momento em que autoridades investigam a denúncia de Paulo Marinho de que a família do presidente soube antecipadamente de uma operação da Polícia Federal por um vazamento. A avaliação é a de que a fala do presidente aumenta a suspeita em cima do caso, informa a jornalista Mônica Bergamo.

Em entrevista à Folha no domingo passado, o empresário Paulo Marinho acusou Flávio Bolsonaro de ter recebido informação de um delegado da PF sobre investigações de Fabrício Queiroz, ex-assessor da família, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, em 2018.

