Extrema direita e centrão terão mais que o dobro do Fundo Eleitoral nas eleições municipais

247 - Os partidos da direita e extrema direita como o PL, PP e Republicanos terão mais que duas vezes o valor do Fundo Eleitoral em 2024 na comparação com os partidos que se apresentam como de esquerda.

De acordo com levantamento feito pela consultoria Action Relgov com base na Lei Orçamentária Anual apontam que os partidos de direita receberão cerca de R$ 2,4 bilhões dos R$ 4,9 bilhões do fundo para as eleições municipais deste ano.

Os partidos de centro terão aproximadamente R$ 1,3 bilhão e a esquerda, R$ 1 bilhão. Em 2020, o fundo era de R$ 2 bilhões, menos da metade do estipulado para 2024.

