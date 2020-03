Extrema direta ignora pandemia do coronavírus e mantém congresso em MG

Apesar do avanço do novo coronavírus no país, um grupo de extrema direita de Minas Gerais pretende manter a programação de um congresso para 500 pessoas em Belo Horizonte, que terá início na próxima semana edit

247 - Apesar do aumento dos casos relacionados ao novo coronavírus no país, um grupo de extrema direita de Minas Gerais pretende manter a programação de um congresso para 500 pessoas em Belo Horizonte, que terá início na próxima sexta-feira (20) e se estende por todo o final de semana.

"Está confirmado. A gente entende que eventos iguais a esses, com 500 pessoas, em regra estão sendo realizados. O efeito de transmissão comunitária, nesses casos, é muito inferior ao das pessoas que estão usando transporte coletivo, por exemplo. São milhões diariamente", disse o deputado estadual Coronel Sandro (PSL), um dos organizadores do encontro que vem sendo chamado de o maior evento conservador da história de Minas Gerais, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo.

Entre as presenças conformadas está a do guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho, cuja imagem estampa os cartazes do evento. Também estão confirmadas as presenças do blogueiro de extrema-direita Allan dos Santos, dos deputados federais e Alê Silva (PSL-MG) ,Bia Kicis (PSL-DF), Carlos Jordy (PSL-RJ) , além de integrantes do governo Bolsonaro, como o secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, e do secretário de Privatizações do Ministério da Economia, Salim Mattar.

Ainda conforme Coronel Sandro, a participação de Jair Bolsonaro na manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) deste domingo (15), serviu de estímulo para a manter a programação. "O presidente Bolsonaro, nos dias que antecederam o evento, ele cumpriu uma função de estadista, pediu que as pessoas não fossem. Mas houve um movimento espontâneo, e ele é uma referência para a direita”, ressaltou.