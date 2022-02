FAB coloca dois aviões de prontidão para trazer brasileiros da Ucrânia

Apoie o 247

247, com informações da DW - Dois aviões multimissão KC-390 Millenium da Força Aérea Brasileira (FAB) foram colocados à disposição para um possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia.

"As aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais: o transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti", informou a FAB pelo Twitter.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre onde, quando ou como será feita a retirada dos brasileiros, entre eles dezenas de jogadores que atuam no futebol ucraniano.

No final da tarde deste sábado (26), Jair Bolsonaro postou no Twitter: “Até o momento, já conseguimos levar cerca de 50 brasileiros para países vizinhos, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas. Também coloquei meus ministros, assessores e a diplomacia brasileira a serviço da evacuação de brasileiros por vias terrestres”.

