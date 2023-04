FAB e Ibama destroem avião usado por garimpeiros em terra Yanomami

Apoie o 247

247 - Mais uma ação da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na destruição de um avião irregular utilizado por garimpeiros, em uma operação realizada na última sexta-feira (14) na terra indígena Yanomami, localizada em Roraima.

De acordo com o portal Metrópoles, a aeronave foi incendiada após a desativação de corredores aéreos ilegais, como parte das ações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR) da FAB. Segundo as autoridades, os tripulantes do avião conseguiram fugir antes da chegada dos agentes.

O prazo da liberação dos corredores aéreos para saída voluntária de garimpeiros da terra Yanomami em voos privados terminou em 6 de abril. Os voos custavam até R$ 20 mil ou eram pagos em ouro. Desde então, o controle do espaço aéreo nacional foi retomado pela FAB.

