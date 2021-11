FAB encontra corpo de possível vítima de avião que caiu na divisa entre Ubatuba e Paraty

Apoie o 247

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que encontrou um corpo que pode ser de uma das vítimas que estava na aeronave que caiu entre Ubatuba (SP) e Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 25.

O corpo foi resgatado pela aeronave da FAB e transportado até uma base para os procedimentos de identificação, segundo nota.

As buscas pelos destroços da aeronave e das demais vítimas continuam após um avião bimotor, com um piloto, um copiloto e um tripulante a bordo, cair no litoral brasileiro.

