Fabio Faria começa atuação no ministério pela escolha do novo presidente dos Correios

247 - O deputado Fabio Faria (PSD-RN), que foi indicado por Jair Bolsoanro como futuro ministro do Ministério das Comunicações que será recriado para atender ao chamado Centrão, tem dito a aliados que só escolherá o novo presidente dos Correios depois de uma conversa com o Ministério da Economia. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Na mira do ministro Paulo Guedes, da Economia, para privatizar, a estatal é cobiçada pelo centrão. Jardim lembra que o atual presidente da estatal, general Floriano Peixoto, perderá pela segunda vez um cargo importante no governo Jair Bolsonaro.

"Em junho do ano passado, com apenas seis meses de governo, foi sacado da Secretaria Geral da Presidência e encaixado na cadeira de presidente dos Correios, a qual agora dirá adeus", enfatizou Lauro Jardim.

