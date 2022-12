Fábio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações

Exoneração, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21), teria sido feita a pedido do próprio Fábio Faria edit

247 - Faltando poucos dias para o fim do governo, Jair Bolsonaro (PL) exonerou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A exoneração, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21), teria sido feita a pedido do próprio Faria.

Faria estava à frente do Ministério das Comunicações desde junho de 2020, quando a pasta foi recriada por Bolsonaro. Deputado federal licenciado, ele ensaiou se lançar ao Senado no pleito deste ano, mas acabou recuando da intenção.

Apesar disso, ele trocou o PSD - partido que era filiado desde 2011 - pelo PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). trocou de partido em março e oficializou sua filiação ao Progressistas (PP).

Ele foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro e em outubro disse ter se arrependido por levantar suspeitas sobre supostas falhas em inserções de rádio.

A ação acabou rejeitada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por ausência de provas e inconsistências no levantamento utilizado pela campanha bolsonarista para questionar a veiculação das inserções eleitorais.

