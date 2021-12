Fabrício Queiroz vai a aniversário de deputado e manda "coraçãozinho"

O evento do parlamentar Rodrigo Amorim, do PSL, aconteceu na quadra da escola de samba Salgueiro, na Tijuca, no Rio, no domingo (5/12) edit

Metrópoles - O rega-bofe para comemorar o aniversário do deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL-RJ) contou com a presença do PM reformado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. O evento ocorreu na quadra da escola de samba Salgueiro, na Tijuca, zona norte, no domingo (5/12).

Em certo momento, Queiroz fez um “coraçãozinho” com as mãos em homenagem ao parlamentar. Pelo menos 1.300 pessoas, entre autoridades como vereadores e deputados, participaram da feijoada de Amorim e de seu irmão, o vereador Rogério Amorim (PSL).

Foram servidos 900 quilos de comida. Em nota sobre a presença do ex-assessor, o deputado disse que não abandona soldado.

Leia a íntegra no Metrópoles.

