Facção criminosa alvo da PF monitorou Moro e família; senador fará pronunciamento nesta quarta-feira sobre o caso

247 - O senador e ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil-PR) foi monitorado por integrantes da facção criminosa PCC em meio a um plano da quadrilha para sequestrar e assassinar autoridades e servidores públicos em ao menos cinco estados. Nesta quarta-feira (22), a Polícia Federal deflagrou uma operação para prender os envolvidos, que teriam até mesmo alugado chácaras, casas e até um escritório próximo a um dos endereços ligados ao senador.

Segundo o G1, “a família do senador também teria sido monitorada por meses pela facção criminosa, apontam os investigadores”. Nas redes sociais, Moro informou que deverá fazer um pronunciamento sobre o caso ainda hoje.

Ainda segundo a reportagem, “os planos seriam retaliação de integrantes de uma facção criminosa por causa de uma portaria do governo que proibia visitas íntimas em presídios federais. Atentados eram planejados desde o ano passado, segundo a polícia”. A ação foi confirmada por Moro nas redes sociais.

"Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado", escreveu Moro no Twitter.

>>> PF faz operação contra grupo que planejava ataques e homicídios contra autoridades e servidores públicos

Nesta manhã, a PF deflagrou uma operação de combate a uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, entre eles Moro.

Ao todo, cerca de 120 policiais federais estão cumprindo 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva, além de quatro mandados de prisão temporária, nos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná.

Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também utilizou as redes sociais pata informar que os órgãos de inteligência e de segurança haviam “identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos (dentre os quais um senador e um promotor de Justiça). Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho".

Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e… — Sergio Moro (@SF_Moro) March 22, 2023

