Fachin cita risco do 'populismo autoritário' e alerta: 'é antessala do golpe'

"O populismo totalitário ronda a democracia brasileira. É fundamental esse alerta, porquanto é antessala do golpe. O mais grave é essa visão personificada do povo em contraste com as instituições. Precisamos sair da crise sem sair da democracia", disse o ministro do STF, Edson Fachin edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ) Luiz Edson Fachin alertou para o risco do crescimento do “populismo autoritário” no Brasil e disse temer pela integridade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições do próximo ano.

"Lamentavelmente, há mais parasitas do que hospedeiros. O populismo totalitário ronda a democracia brasileira. É fundamental esse alerta, porquanto é antessala do golpe. O mais grave é essa visão personificada do povo em contraste com as instituições. Precisamos sair da crise sem sair da democracia," destacou Fachin em entrevista ao jornal Correio Braziliense.

"As eleições de 2022 trazem à tona um imperativo categórico: preservar o sistema eleitoral brasileiro," completou. Ainda segundo ele, o Brasil passa por uma “recessão democrática agravada na pandemia” e é preciso “manter e consolidar a democracia representativa, melhorar a qualidade dos processos nas consultas (eleições, plebiscitos, referendos), e não normalizar o depois como se fosse apenas um rascunho do tempo precedente".

